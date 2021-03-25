Білл Гейтс спрогнозував, коли світ повернеться до нормального життя

Мільярдер Білл Гейтс розповів, що людство може повернутися до нормального життя вже у 2022 році. Цьому, без сумніву, сприятиме вакцинація.
Джерело:TVN24
Вже до кінця 2021 року вакцинація має зупинити темпи розповсюдження коронавірусу.
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До кінця 2022 року ми маємо повністю повернутися до нормального життя,
– заявив Гейтс.
Гейтс і коронавірус: головне
- У січні 2020 року світові ЗМІ заявили: засновник Microsoft Білл Гейтс ще у 2018 році попереджав про небезпеку пандемії з Китаю. За прогнозами мільярдера, від неї можуть померти 33 мільйонів людей.
- Вже у лютому 2020 Гейтс пожертвував 100 мільйонів доларів на боротьбу з коронавірусом.
- У квітні 2020 мільярдер зробив ще один невтішний прогноз: жертвами пандемії можуть стати до 100 тисяч американців.
- Ще у серпні 2020 року бізнесмен оголосив, що коронавірус може відступити ще до кінця 2021.
- 22 січня Гейтс вакцинувався від коронавірусу. Мільярдер отримав щеплення, адже входить до групи ризику – йому 65 років.