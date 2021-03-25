Білл Гейтс спрогнозував, коли світ повернеться до нормального життя

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Мільярдер Білл Гейтс розповів, що людство може повернутися до нормального життя вже у 2022 році. Цьому, без сумніву, сприятиме вакцинація.

Джерело:

TVN24

Вже до кінця 2021 року вакцинація має зупинити темпи розповсюдження коронавірусу.

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До кінця 2022 року ми маємо повністю повернутися до нормального життя,
– заявив Гейтс.

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