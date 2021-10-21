Білл Клінтон розповів про своє самопочуття після лікарні
Джерело:твітер Білла Клінтона
Білл Клінтон, 42 президент США, заявив, що почувається чудово. Останній тиждень він провів у лікарні, тож порадив усім прислухатися до власного здоров'я.
Політик оприлюднив відеозвернення у себе на сторінці. Він розповів, що радіє поверненню додому.
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Клінтон одужує
Експрезидент зауважив, що у нього все чудово, він насолоджується осінньою погодою.
Він зазначив, що перебуває "на шляху до одужання". Президент подякував лікарям за піклування про його здоров'я.
Я хочу нагадати всім, знайдіть час, щоб прислухатися до свого тіла та попіклуватися про себе,
– наголосив політик.
Що відомо про хворобу Клінтона
Клінтона госпіталізували із зараженням крові. У нього діагностували урологічну інфекцію, яка поширилася в кров. Про це стало відомо 15 жовтня.
Окремо наголошували, що захворювання Клінтона жодним чином не пов’язане із COVID-19. Разом із чоловіком у лікарні була його дружина Гіларі Клінтон.
Вже 17 жовтня політика відправили додому.