Білл Клінтон розповів про своє самопочуття після лікарні

Білл Клінтон, 42 президент США, заявив, що почувається чудово. Останній тиждень він провів у лікарні, тож порадив усім прислухатися до власного здоров'я.

Політик оприлюднив відеозвернення у себе на сторінці. Він розповів, що радіє поверненню додому.

До теми У США до лікарні потрапив 42-й президент Білл Клінтон

Клінтон одужує

Експрезидент зауважив, що у нього все чудово, він насолоджується осінньою погодою.

Він зазначив, що перебуває "на шляху до одужання". Президент подякував лікарям за піклування про його здоров'я.

Я хочу нагадати всім, знайдіть час, щоб прислухатися до свого тіла та попіклуватися про себе,

– наголосив політик.

Що відомо про хворобу Клінтона

Клінтона госпіталізували із зараженням крові. У нього діагностували урологічну інфекцію, яка поширилася в кров. Про це стало відомо 15 жовтня.

Окремо наголошували, що захворювання Клінтона жодним чином не пов’язане із COVID-19. Разом із чоловіком у лікарні була його дружина Гіларі Клінтон.

Вже 17 жовтня політика відправили додому.