У Білому домі сказали, за якої умови розглянуть можливість відновлення допомоги Україні

США призупинили військову допомогу Україні. У Білому домі кажуть, що готові переглянути рішення, якщо досягнуть успіхів у переговорах із Києвом.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Коли США можуть відновити військову допомогу

Радник з нацбезпеки президента США Майк Волц наголосив, що Трамп розгляне можливість відновлення військової допомоги Україні, якщо будуть організовані мирні переговори та "вжиті заходи зміцнення довіри".

Я думаю, що якщо ми зможемо завершити ці переговори і рухатися до цих переговорів, і фактично, покласти на стіл деякі заходи зміцнення довіри, тоді президент уважно подивиться на те, щоб скасувати цю паузу,

– сказав Волц.

До слова, окрім допомоги, США припинили надавати розвіддані Україні. Попередньо, йдеться про розвіддані щодо ударів вглиб Росії. Водночас директор ЦРУ Джон Реткліфф наголосив, що пауза – тимчасова. За данними українських ЗМІ, станом на середу Україна отримувала розвідувальну інформацію від США.

Також британський таблоїд Daily Mail повідомив, що США буцімто заборонили Великій Британії ділитися розвідданими з Україною.