У Білопіллі на Сумщині пролунали вибухи: в місті зникло світло

У Білопіллі Сумської області пролунали вибухи. Після цього у місті зникло світло.

Повітряні сили ЗСУ попереджали про небезпеку. Перед цим вибухи 18 серпня лунали в Сумах, пише 24 Канал.

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Що відомо про вибухи на Сумщині

У Білопіллі пролунали вибухи. У частині міста зникло світло,

– заявили місцеві Суспільному перед 16:01 18 серпня.

Повітряні сили ЗСУ повідомили о 14:37 18 серпня про активність ворожої тактичної авіації на Північному Сході. Також була загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

Далі військові попередили, що:

о 15:00 – швидкісна ціль на Сумщині;

о 15:32 – активність розвідувальних безпілотників на Сумщині;

о 15:40 – пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Сумщині.

Ймовірно, саме через пуски керованих авіаційних бомб у регіоні лунали вибухи.

Станом на 16:22 18 серпня влада регіону не коментувала ситуацію.

Перед цим вибухи в Сумах лунали ввечері 17 серпня 2024 року.