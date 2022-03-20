Білорусь готова нападати, це лише питання часу, – військовий експерт

У Генштабі ЗСУ повідомили, що Білорусь готується до ймовірного вторгнення в Україну, приєднавшись так до російських окупантів. Можливий наступ може бути лиш питанням часу.

Про це в ефірі 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, у Білорусі справді готові до нападу.

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Військовий експерт: Білорусам потрібно одразу дати відсіч

Жданов нагадав, що посольство на чолі з послом Білорусі покинули Україну, а це може бути прямим сигналом до того, що глава Кремля таки дотисне білоруського диктатора.

Я вже не те, що припускаю. Я вже думаю, що питання входу білоруських військ – це питання часу. Вони готові,

– наголосив він.

Військовий експерт зауважив, що Білорусь можуть виставити приблизно 10, а максимум 15, батальйонні тактичні групи. Навіть попри те, що армія Білорусі не має бойового досвіду й ніколи не брала участь у бойових діях не варто недооцінювати противника.

"Треба тверезо дивитись на речі. Наше завдання, як тільки вони зайдуть на нашу територію, дати таку відсіч, щоб цей захід був перший і останній", – упевнений Жданов.

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