Сили спеціальних операцій Білорусі, мовляв, виконують завдання щодо прикриття ділянок кордону. За словами генерала-майора Вадима Денисенка, вони готові до виконання завдань для захисту країни.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на міністерство оборони Білорусі.

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Що в Білорусі кажуть про сили спеціальних операцій?

Командувач сил спеціальних операцій збройних сил Білорусі генерал-майор Вадим Денисенко розповів, про роботу військовослужбовців.

Він зауважив, що бійці застосовують боротьбу з безпілотниками, навчають операторів. Також, за його словами, розвиваються тактична стрілянина, тактична медицина та застосування мінно-вибухових загороджень.

Сьогодні навколо Республіки Білорусь дуже складна ситуація. Ми на неї реагуємо. Наприклад, виконуємо завдання щодо прикриття ділянок кордону. З одного боку, це невластиве для нас завдання, але з іншого — ми з 2022 року його виконуємо,

– сказав Денисенко.

"Сили спеціальних операцій сьогодні готові до виконання завдань із призначення захисту Республіки Білорусь. Це найголовніше", – підсумував генерал-майор.