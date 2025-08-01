У Білорусі заявили про створення бригади, що, ймовірно, базуватиметься біля кордону України
- Сили спеціальних операцій Білорусі виконують завдання щодо прикриття ділянок кордону з Україною.
- Розвиваються навички боротьби з безпілотниками, тактичної стрілянини, тактичної медицини та застосування мінно-вибухових загороджень.
- Командувач заявив про готовність до виконання завдань для захисту Білорусі.
Сили спеціальних операцій Білорусі, мовляв, виконують завдання щодо прикриття ділянок кордону. За словами генерала-майора Вадима Денисенка, вони готові до виконання завдань для захисту країни.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на міністерство оборони Білорусі.
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Що в Білорусі кажуть про сили спеціальних операцій?
Командувач сил спеціальних операцій збройних сил Білорусі генерал-майор Вадим Денисенко розповів, про роботу військовослужбовців.
Він зауважив, що бійці застосовують боротьбу з безпілотниками, навчають операторів. Також, за його словами, розвиваються тактична стрілянина, тактична медицина та застосування мінно-вибухових загороджень.
Сьогодні навколо Республіки Білорусь дуже складна ситуація. Ми на неї реагуємо. Наприклад, виконуємо завдання щодо прикриття ділянок кордону. З одного боку, це невластиве для нас завдання, але з іншого — ми з 2022 року його виконуємо,
– сказав Денисенко.
"Сили спеціальних операцій сьогодні готові до виконання завдань із призначення захисту Республіки Білорусь. Це найголовніше", – підсумував генерал-майор.