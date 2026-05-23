Активізує військо і запрошує Зеленського: опозиціонер розкрив, який план може готувати Лукашенко

Білорусь та Росія провели спільні ядерні навчання. Самопроголошений білоруський президент активізував риторику, що його країна може долучитися до війни, якщо в її бік буде загроза, та висловився про готовність зустрітися з українським лідером Зеленським, аби обговорити відносини між країнами.

Риториці Лукашенка не варто вірити, адже є приклад 2022 року. По це у розмові з 24 Каналом наголосив заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі Павло Латушко, підкресливши, що він може вдатися до провокації: сказати, що нібито Україна завдала удару чи її ДРГ приїхала у Білорусь і оголосити про агресію у свій бік, що стане аргументом для нападу.

Дивіться також Ядерні "Іскандери" в Білорусі: що задумали Путін із Лукашенком і яка небезпека від цих ракет

Загроза наступу з Білорусі: рішення – за російськими силовиками

Заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі висловив думку, що в цьому напрямку все вирішуватимуть російські спецслужби. Він впевнений, що їм нічого не заважає спровокувати саме таку ситуацію, щоб потім аргументувати агресію.

Лукашенко брехун, цинічна людина, підла. Про що він хоче поговорити з Зеленським? Про те, як завдяки його діям були вбиті сотні дітей, десятки тисяч мирних жителів?,

– озвучив Латушко.

Наразі створюється максимальний рівень напруги й погроз щодо України, але не тільки неї, а і Європейського Союзу. Це, як зауважив Латушко, цілеспрямована спеціальна інформаційна операція з демонстрацією ядерної зброї, військового потенціалу, можливості залученн так званого "білоруського балкона" для завдання ударів у бік країн-членів ЄС.

До відома! Американський інститут вивчення війни вважає, що спільні ядерні навчання з Росією призводять до того, що Білорусь опиняється під ще більшим впливом Кремля. В тренуваннях взяли участь понад 64 тисячі військовослужбовців, було залучено 7 800 одиниць озброєння. Аналітики нагадали, що у 2022 році Білорусь внесла законодавчі зміни й відмовився від без'ядерного статусу.

Путін і Лукашенко мріють про "Мінськ-3"

Головна стратегічна ціль Путіна і Лукашенка – розхитати Євросоюз, а глибша мета – його розвалити. Під поняттям "розхитати", як пояснив Латушко, мається на увазі, щоб у 27 країн ЄС не було спільної позиції щодо підтримки України.

Наступна ціль – відтягнути частину українських резервів на північ. Це зрозуміло і логічно, що Україна повинна захищатися і вдаватиметься до таких зусиль, але цим перекиданням сил вона послаблятиме свої спроможності на головній лінії боєзіткнення,

– зазначив Латушко.

Заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі додав, що є ще одна мета, яку переслідує Москва – зменшити військову підтримку України з боку ЄС, адже європейці будуть змушені витрачати більше ресурсів на забезпечення власного захисту. А ресурс цей у них не безмежний, оскільки США нині допомоги не надають.

"На тлі цього Путін і Лукашенко мріють про "Мінськ-3". Тому Лукашенко і каже, що готовий приїхати у Київ та запрошує Зеленського у Мінськ чи в будь-яку іншу точку Білорусі. Вони з Путіним сподіваються на те, що ЄС, проявивши слабкість, адже у певних лідерів виникне страх, що ті застосують ядерну зброю, будуть змушувати Україну піти на невигідні для неї переговори й укласти таку ж невигідну мирну угоду", – пояснив Латушко.

Підсумовуючи, заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі наголосив, що очільник Кремля діятиме саме в цьому напрямку, оскільки військовим способом у російської армії не виходить завоювати ті українські області, які він вніс незаконно до конституції Росії.

Реакція України на заяви Лукашенка

Президент України запевнив, що наразі вживаються заходи, аби посилити український кордон на півночі, зокрема щодо облаштування фортифікацій та залучення додаткових засобів ППО. Зеленський наголосив, що Кремль прагне ще більше втягнути Білорусь у війну та підкреслив, що Сили оборони України мають можливість діяти превентивно щодо російських територій, з який буде загроза, а також стосовно керівництва Білорусі. Він зауважив на тому, що Лукашенко повинен усвідомлювати, що наслідки неминучі, якщо в бік України буде агресія.

Радник Зеленського з питань комунікацій Дмитро Литвин висловився про те, що слова Лукашенка нічого не вартують і це в Україні зрозуміли у 2022 році, коли білоруська територія стала для армії Росії плацдармом для повномасштабного вторгнення на українські землі.