Верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Борель визнав, що події 2014 року в Україні спровокували стрілянину і втрату територій. Щоб уникнути схожої ситуації в Білорусі, Олександр Лукашенко повинен піти на діалог з опозицією.

Боррель також заявив, що основна вимога мітингувальників у Білорусі – відновлення демократії, свободи та прав людини всередині країни. Тому вона не повинна перетворитись на "другу Україну", населення якої вибрало європейський шлях розвитку. Про це повідомляє El Pais.

Читайте також Досить зволікати: в ЄС хочуть пришвидшити введення санкцій проти оточення Лукашенка

Боррель порівняв Білорусь та Україну

Випадок Білорусі незрівнянний з Україною. Між європейським шляхом розвитку і зв'язком з Росією виникло протиріччя, протестувальники несли європейські прапори. Тут був геополітичний вимір. Білоруси ж просто вимагають режиму громадянських свобод і прав. На демонстраціях немає європейських прапорів. І ЄС не збирається перетворювати Білорусь на другу Україну,

– зазначив Боррель.

Головна проблема Білорусі

Зі слів голови євродипломатії, головна проблема для білоруського населення полягає не в виборі між Росією та Європою, а у досягненні політичної свободи і демократії. А вони, як відомо, є основними цінностями ЄС, тому Євросоюз повністю підтримує Білорусь у цьому починанні.

Втручання Росії у справи Білорусі

Боррель висловив своє занепокоєння створенням резерву російських правоохоронців для стабілізації протестів у Білорусії. В ЄС очікують, що Росія не буде втручатись у внутрішні справи країни.

Я багато разів чув від Росії мантру, що це внутрішні справи Білорусі, і вони проти зовнішнього втручання. Я так розумію, це стосується і їх самих,

– зауважив верховний представник.

Також дипломат розповів, що ЄС мобілізував близько 50 мільйонів євро на допомогу білоруському суспільству.

Яким чином Росія втручається в Білорусь

Путін розповів в інтерв'ю 27 серпня про створення резерву російських військових для Білорусі.

Він зазначив, що війська будуть задіювати , якщо протестувальники "перетнуть межу" і займатимуться екстремізмом.

протестувальники "перетнуть межу" і займатимуться екстремізмом. Створена опозицією Координаційна рада вважає неприпустимим існування іноземних збройних угруповувань для використання на території Білорусі. Вони вважають, що це суперечить міжнародному праву.

Своєю чергою генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія не повинна втручатися у внутрішню політику Білорусі.

Що відомо про ситуацію в Білорусі