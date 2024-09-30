У Білорусі знову оголосили про перевірку боєготовності: у ЦПД пояснили, чи є загроза

Сьогодні з'явилася інформація, що білоруське міноборони заявило про початок перевірки підрозділів і військових частин збройних сил їхньої країни.

У Центрі протидії дезінформації пояснили, що це може означати і чи є загроза.

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Білорусь перевіряє свою боєготовність

Масштабна перевірка боєготовності білоруських військ – це частина політики Кремля зі створення напруги на кордоні України з Білоруссю,

– ідеться в повідомленні.

В ЦПД зазначили, що на сьогодні основна загроза для України з боку Білорусі – інформаційна.

Там вказали, що постійними перевірками військ на тлі войовничих заяв білоруських посадовців, Кремль намагається постійно нагнітати напругу на кордоні та утримати на білоруському напрямку наші сили.

Наразі у білорусі на кордоні немає сил для вторгнення на територію України,

– наголосили в Центрі протидії дезінформації.

Зазначимо, що в телеграм-каналі "Беларускі Гаюн" повідомлялося, що 30 вересня розпочато черговий етап перевірки з'єднань та військових частин зс Білорусі, про що заявило міноборони Білорусі.

У ході перевірки основний акцент буде зроблено "на готовності та здатності виконувати завдання щодо призначення військовими частинами та підрозділами ВПС та військ ППО"

Там додали, що відповідно, до перевірки можуть бути залучені 2 зенітних ракетних та 2 радіотехнічні бригади, 5 зенітних ракетних полків та 3 авіаційні бази.

На виконання навчально-бойових завдань будуть задіяні всі полігони збройних сил Білорусі. У ході перевірки планується призов військовозобов'язаних із запасу.