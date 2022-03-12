Білорусь посилює кордон на Волинському напрямку: досі є загроза наступу

Білорусь посилює кордон з Україною на Волинському напрямку. Генштаб застерігає, що білоруси можуть таки піти війною.

Щоправда, досі ворог наступальних дій у цьому напрямку не проводив.

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На Поліському напрямку активних дій з боку противника не зафіксували. Росіяни зазнали значних втрат, а тепер перегруповують війська.

Що цьому передувало

Раніше писали, що білоруські війська можуть почати вторгнення в Україну вже 11 березня о 21:00. Така інформація з'явилась після переговорів Лукашенка з Путіним, а також після чергової провокації Росії. Окупанти обстріляли білоруське село з боку України.

На щастя, наступу не сталось.

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