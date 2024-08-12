Білорусь різко звернулася до ЄС, погрожуючи "розширенням воєнного конфлікту" на його території
Міністерство закордонних справ Білорусі викликало голову представництва Європейського Союзу Стена Ньорлова, аби поскаржитися на нібито збиті минулого тижня над білоруською територією "українські дрони".
Свою заяву МЗС країни оприлюднило у понеділок, 12 серпня, передає 24 Канал. Причиною цього нібито стала причетність європейських виробників через маркування на "збитих цілях".
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Білорусь пригрозила ЄС "розширенням конфлікту"
Міністерство закордонних справ Білорусі повідомило, що пояснило повіреному у справах Євросоюзу "позицію білоруської сторони" у зв'язку з "порушенням повітряного простору Білорусі" нібито українськими безпілотниками.
Особливо було відзначено наявність маркування виробників країн ЄС на низці елементів одного зі збитих білоруськими силами ППО безпілотників,
– йдеться у повідомленні.
Там також додали, що подібні дії несуть "потенціал радикальної ескалації воєнного конфлікту, який загрожує його серйозним розширенням", й натякнули, що це, ймовірно, може зачепити країни Європейського Союзу.
Зауважимо, що нещодавно у білоруському оборонному відомстві оприлюднили нібито залишки українських безпілотників, які порушили кордон їхньої країни. Водночас в МЗС Білорусі пригрозили закриттям українського посольства у Мінську.