На кордоні в Білорусі знову активність: що задумали Лукашенко і Путін

Білорусь перекидає сили до кордону через нібито "українську загрозу". Імовірно, у такий спосіб російський диктатор Владімір Путін і його спільник Алєксандр Лукашенко хочуть відновити ситуацію у Курській області.

Так, раніше Лукашенко вже стягував війська до кордону з Україною, а потім заявив начебто напруга спала і відвів їх. Ексспівробітник СБУ Іван Ступак зауважив 24 Каналу, що Путін може вважати це однією з причин так званого "прориву" кордону на Курщині.

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Що задумали Путін і Лукашенко

У перші дні цієї операції з'являлося багато повідомлень від російських воєнкорів і загалом громадян країни-агресорки, мовляв, Лукашенко їх зрадив – встромив ніж у спину. І саме через зняття напруги на українсько-білоруському кордоні буцімто взагалі стали можливі події на Курщині.

Нині Путін розуміє, що швидко стабілізувати ситуацію у Курській області не вдасться, тому вирішив зіграти в гру, де Білорусь знову відтягне на себе увагу України, а відповідно і частину сил. Для цього взагалі й вигадали цю історію про нібито "український дрон, який залетів на територію Білорусі".

На мою думку, це великий блеф – хто перший кліпне очима, той і програв,

– зауважив ексспівробітник СБУ.

Тобто у такий спосіб Путін разом з Лукашенком планують відтягнути частину сил, які зараз перебувають у Курській області та повернути все на позиції тижневої давності – до так званого "прориву" кордону на Курщині.

У білоруському міноборони оприлюднили нібито уламки цього "українського дрона". Тепер Мінськ погрожує закрити українське посольство.