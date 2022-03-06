Білорусь відчайдушно намагається дистанціюватися від війни, але Путін змушує

Як би Лукашенко не розповідав про те, що його армія ніколи не вторгнеться до України, від нього майже нічого не залежить. Самопроголошений президент Білорусі фактично добровільно перебуває в заручниках у Путіна.

Як зазначають джерела 24 каналу у розвідці, після фейкових виборів та "перемоги" Лукашенка завдяки Путіну Білорусь фактично опинилася в окупації Росії. Саме через це, бажав цього "президент", чи ні, з території РБ російські військові постійно запускають балістичні та крилаті ракети. Через це російська армія пішла у наступ через білорусько-український кордон.

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Що б там не розповідав Лукашенко Путіну, не обіцяв Зеленському, йому насправді не хочеться забруднитися разом із російським фюрером. Однак і виходу іншого нема.

Участь Білорусі та Лукашенка у війні неспростовна

Хоча Лукашенко й каже про те, що його військові зовсім не залучені до військового конфлікту, полонені росіяни стверджують, що щонайменше білоруських прикордонників використовують для охорони контрольно-пропускних пунктів.

Втім, є деякі дані про участь спецпризначенців з Білорусі у бойових діях на чернігівському та київському напрямках.

Майже всі підрозділи армії Білорусі фактично за наказом Путіна відправляють на кордон з Україною на Волині та Поліссі.

За деякими даними, головне завдання агресорів – утримувати напруження українських військових на ділянці кордону, а також не давати Генштабу вивільнити резерви.

Так чи інакше, ситуація може стрімко змінитися. Наприклад, цілком ймовірний напад з боку Білорусі під час спроби останньої надії окупантів прорватися до Києва. Паралельно з цим загарбники можуть спробувати атакувати Одесу з моря. Крім того, під час останньої спроби прориву від загарбницько-терористичних військ слід очікувати запусків залишків балістичних та крилатих ракет – аби забезпечити собі хоча б якісь мінімальні перемоги на цій війні.

Вся ця ситуація свідчить про те, що і Лукашенко, і Білорусь вже беруть участь у війні. Наскільки вона є активною, слід сподіватися, визначить міжнародний суд.

В армії Білорусі стаються тектонічні зрушення

Як би не намагалися кремлівські та білоруські пропагандисти пояснювати "спецоперацію" та розповідати про "атаку на військові об'єкти", жителі прикордонних районів, а також взагалі більшість білорусів цілком розуміють реальний стан справ. Лікарні та морги у Калінковичах, Гомелі, Єльську та Бобруйську вщент забиті пораненими та вбитими росіянами.

Крім того, білоруси на свої очі бачать ракети, які пролітають над ними, а також розуміють, що завдяки імперським ідеям кремлівського диктатора їх цілком можуть залучити до безпосередньої участі у війні.

Самі військові з Білорусі їхати до України ніяк не хочуть. По-перше, вони не розуміють, навіщо їм це. По-друге, відверто слабка армія РБ вже надивилася на знищених представників "найсильнішої армії світу". Крім того, навіть повноцінна участь білоруської армії у війні жодним чином не зможе вплинути на хід бойових дій, і це розуміють всі.

У будь-який спосіб уникати ймовірної мобілізації вирішили й тисячі білорусів, які наразі тікають до країн Євросоюзу. Звісно, для повного зриву путінських планів цього занадто мало, оскільки серйозних дій з боку жителів РБ щодо повалення нелегітимної влади немає, але такі дії неабияк підтримають терористичні можливості Білорусі та Росії.

Ймовірна відставка керівника генштабу Білорусі

6 березня у мережі з'явилася заява, яку буцімто написав очільник білоруського генерального штабу Віктор Гулевич. За словами радника Офісу Президента Олексія Арестовича, цей документ цілком може бути справжнім, оскільки білоруські військові розуміють, що російське керівництво намагається підставити народ Білорусі.

Справжність документу підтверджують й джерела Андрія Цаплієнка.



Ті, хто надіслав мені цей документ, кажуть, що він справжній. Начальник Генштабу Білорусі подав у відставку. Воювати з Україною не хоче. Але, вважаю, треба було думати раніше, перед тим, як планували війну, а не після того, як її разом з Путіним розпочали,

– зазначив військовий журналіст.



Заява про відставку Віктора Гулевича / Фото джерел 24 каналу

Чи звільнять начальника генштабу – наразі невідомо. Скоріш за все, його змусять перебувати на посаді, як вчинив Путін відносно голови генштабу Росії, міністра фінансів та очільниці Центробанку. Метою кремлівського фюрера є залучення якомога більшої кількості людей у кривавих військових злочинах, аби всі замазані трималися разом із ним чималою купкою. У такий спосіб Путін хоче втримати владу. Це ж саме стосується і його тиску на Білорусь.