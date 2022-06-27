Білорусь відправила до Білгородської області 20 вагонів з боєприпасами

Росія отримала від Білорусі 20 вагонів з боєприпасами. Їх відправили в Білгородську область.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань не зафіксовано. Про це повідомляють у ранковому зведенні Генерального штабу 27 червня

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Білорусь продовжує надавати зброю Росії

За наявною інформацією, керівництво республіки білорусь продовжує надавати військову підтримку російській федерації, зокрема, до Білгородської області відправлено чергову партію боєприпасів обсягом до 20 вагонів,

– мовиться в повідомленні.

Ситуація на інших напрямках

На Сіверському напрямку ворог посилено охороняє українсько-російський кордон. Крім того, обстрілює райони Хрінівки та Янжулівки Чернігівської області. Завдав авіаційних ударів Славгороду, що на Сумщині.

На Слобожанському напрямку росіяни обстрілюють підрозділи Сил оборони, ведуть радіотехнічну розвідку та радіоелектронну боротьбу.

На Харківському напрямку окупанти стріляли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії біля Харкова, Шевелівки, Піщаного, Чугуєва, Шестакового, Замулівки та Руської Лозової. Також ворог штурмував Дементіївку та Питомник, та успіху не мав. Окупанти дистанційно мінували місцевість поблизу Федорівки, Українки, Замулівки, Шестакового та Перемоги.

На Слов'янському напрямку основні зусилля ворога зосереджені біля Долини. Росіяни атакували зі ствольної та реактивної артилерії в районах Богородичного, Адамівки, Хрестища, Грушувахи, Світличного і Курульки. Також окупанти завдали авіаудару неподалік Довгенького. Загарбники наступають у напрямку Мазанівка, бій триває.

На Донецькому напрямку ворог намагається блокувати Лисичанськ з півдня, обстрілює райони районах Вовчоярівки, Лоскутівки та Верхньокам'янки. Ворожа штурмова авіація завдала авіаудару в районі Лисичанська. Тривають бої біля Вовчоярівки. Поблизу Верхньокам'янки ЗСУ завдали ворогу значних втрат, тому він змушений був відійти.

На Краматорському напрямку активних дій не було, зафіксовано обстріли з артилерії районів Райгородки та Маякова.

На Бахмутському напрямку росіяни атакували позиції ЗСУ біля Спірного, Берестового, Білогорівки, Клинового та Зайцевого, Покровського. Українські військові знешкодили ДРГ поблизу Спірного та Яковлівки, а також відбили штурм в напрямку Клинового. ЗСУ зупинили наступ в районах Берестового та Вершини, окупанти відійшли.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках загарбники обстріляли позиції ЗСУ. Також вони завдали авіаударів біля Красногорівки, Веселого, Вугледара, Шевченка, Причистівки, Мар'їнки та Павлівки. Ракетного удару зазнала Авдіївка. Поблизу Мар'їнки ЗСУ придушили ворожий наступ.

На Південнобузькому напрямку окупанти вдосконалюють свої позиції. Вони обстріляли райони Великої Костромки, Потьомкиного, Князівки, Партизанського, Квітневого, Степової Долини. Українська авіація завдала декілька вдалих авіаударів по скупченнях ворога.

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