Не літературну премію й потяг "Мінськ – Москва": що насправді обговорювали Путін і Лукашенко

Реальний порядок денний засідання Вищої держради У Москві стосувався глибшої військової інтеграції, спільного ВПК і юридичного "бункера" для захисту Лукашенка і Путіна від міжнародного правосуддя. Лукашенко фактично продав суверенітет Білорусі Росії.

Заступник керівника Перехідного Кабінету Білорусі Павло Латушко пояснив 24 Каналу, що тисячі білоруських підприємств працюють на російський ВПК, а територія використовується для запуску дронів по Україні виключно в інтересах Росії.

Чи готується новий етап військового злиття Росії та Білорусі?

Публічно на засіданні говорили про літературні премії, потяг "Ластівка" між Мінськом і Москвою, комітет зі стандартизації. Лукашенко дякував російському прем'єру та звинувачував опозицію в тому, що та не рада поїздкам білорусів до Росії.

Я переконаний, що зараз обговорюється договір про союзну державу на період 2027 – 2029 роки – і там йтиметься про ще глибшу військову інтеграцію. Лукашенко говорив про "збереження міжнародного права та його інститутів" – і це верх цинізму від людини, яка з 2020 року живе за принципом беззаконня,

– зазначив Латушко.

Насправді йшлося про створення юридичного "бункера від Гааги" – спільного захисту Лукашенка і Путіна від міжнародного правосуддя, і навіть угоду з цього питання вже підписали Лавров і міністр закордонних справ Білорусі. Третє ключове питання – створення союзного ВПК Білорусі та Росії за радянською моделлю.

Сподіваюся, що завдяки Україні Лукашенко отримає ордер від МКС за вивезення і перенавчання українських дітей та злочини проти білоруського народу – спецтрибунал готується, і саме від цього вони хочуть захиститися,

– зазначив Латушко.

Чи втратила Білорусь військовий суверенітет остаточно?

Лукашенко знайшов єдиний спосіб заробляти – виробляти та продавати зброю Росії. До кінця року Білорусь має повністю забезпечити себе боєприпасами та налагодити виробництво дронів. Про це свідчить і нещодавнє звільнення керівника центру з виробництва безпілотників "за погану роботу".

Навіть "нейтральний" комітет зі стандартизації насправді слугує єдиній меті – уніфікації військового виробництва в інтересах союзного ВПК. Також Лукашенко обговорював розміщення "Орєшника", а його заступник міністра закордонних справ просто заявив у Женеві, що Білорусь має ядерну зброю.

Поки Лукашенко говорив про мир у Кремлі, над Гомельською областю летіли російські бойові дрони з 50 кілограмів вибухівки у бік України. Лукашенко має найнижчий рівень політичної суб'єктності за 31 рік при владі, а його зовнішня політика повністю визначається Москвою.

"Лукашенко повністю підпорядкував військову політику інтересам Росії – і жодного обґрунтування для білоруського народу в цьому немає. Навіщо білорусам підтримувати агресію проти України? Ніякого військового, політичного чи ідеологічного сенсу. Він просто продав військову політику Росії – і що б він не говорив, це буде цинічна брехня", – зазначив Латушко.

Зверніть увагу! Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан вважає те, що чоловіки в Білорусі масово отримують повістки, може бути пов’язано з розгортанням навчань європейських сил на Балтійському напрямку. Експерт підкреслив, що в межах цих навчань передбачено перекидання до 10 тисяч військовослужбовців на східний європейський напрямок із подальшим розгортанням угруповання до 40 тисяч осіб.

Що ще відомо про розміщення росіян в Білорусі?