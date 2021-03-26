Білорусь визнала екстремістською книгу про участь своїх громадян у війні на Донбасі

Книгу "Білоруський Донбас" суд Білорусі визнав екстремістською. Її авторами є політична ув'язнена журналістка Катерина Андрєєва та журналіст Ігор Ільяш.

Про рішення суду ЗМІ розповів журналіст Роман Васюкович. Наразі його судять за ввезення до Білорусі декількох примірників книги з України.

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Матеріали для видання Андрєєва та Ільяш збирали від 2015 року. Вони пильно стежили за подіями на Донбасі. Упродовж 4 років брали інтерв'ю, проводили розслідування та працювали над репортажами.

Головною тематикою "Білоруського Донбасу" стали білорусі та їхній слід у війні на Донбасі.

У рішенні суду мовиться, що книга, зокрема, має заклики до розпалювання расової, національної або релігійної ворожнечі і ворожнечі, а також містить ознаки пропаганди винятковості.



Книга "Білоруський Донбас" / "Белсат"

Що відомо про "Білоруський Донбас"

Книга "Білоруський Донбас" вийшла друком в українському видавництві "Фоліо".

Видання увійшло до серії "Військові щоденники".

В анотації мовиться, що "з часів війни в Афганістані білоруси не брали масової участі в бойових діях. На Донбасі вони виявилися третьою за чисельністю національною групою".

Катерина Андрєєва ще з осені 2020 року перебуває за ґратами. Журналістка висвітлювала протести проти режиму самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.