Білорусь заявила про напад на її посольство у Лондоні та побиття консула

У Міністерстві закордонних справ Білорусі повідомили про напад на посольство країни в Лондоні. Під час нього постраждав консул.

За інформацією міністерства, інцидент стався увечері 19 грудня. Під час нього постраждала не лише будівля дипустанови, але й працівник.

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Білорусь каже, що на її посольство у Лондоні напали

Спершу невідомі начебто "зіпсували" фасад будівлі, після чого "атакували" і білоруських дипломатів. Про це розповів радник посольства Білорусі у Великій Британії Андрій Міськевич.

Співробітник нашого посольства – консул – зазнав нападу прямо біля будівлі дипмісії,

– зазначив Міськевич.

За його словами, на дипломата напали четверо чоловіків та жінка. Вони закидали чоловіка яйцями та нібито були готові до подальшої агресії. Зловмисникам буцімто завадив радник посольства та водій. Вони ж викликали правоохоронців. Коли ті прибули, один з нападників "вдарив кулаком в обличчя консула".

"Йому була потрібна термінова медична допомога. В закладі охорони здоров'я діагностовано перелом носа, струс мозку легкого ступеня та травматичний перелом зуба", – заявили у відомстві.

Частину зловмисників затримали

Міністерство також проінформувало, що дипломатична поліція Лондона затримала частину нападників. Ці люди, ймовірно, входять до об'єднання емігрантів "Надзея".

У зв'язку з інцидентом відомство викликало тимчасового повіреного у справах Великої Британії. Білоруська сторона висловила йому протест і вимогу провести ретельне розслідування атаки та покарати винних.

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