Білорусь попередила, що з 18 листопада припиняє постачати електроенергію в Україну

У Міністерстві енергетики Білорусі заявили, що припинять постачання електроенергії в Україну. Це станеться уже 18 листопада.

Питання про відновлення енергопостачання до України в Білорусі планують нібито розглядати з урахуванням технічних можливостей.

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Причини такого рішення

У білоруському Міненерго заявили, що рішення про припинення енергопостачання до України ухвалили буцімто відповідно до установленого порядку взаємодії між країнами у межах наявних угод.

Можливість подальшого здійснення постачання електроенергії в Україну розглядатиметься білоруською стороною з урахуванням технічних можливостей,

– заявили в Міненерго Білорусі.

Припинити постачання електроенергії Білорусь планує уже 18 листопада.

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