Білорусь попередила, що з 18 листопада припиняє постачати електроенергію в Україну
Джерело:Міненерго Білорусі
У Міністерстві енергетики Білорусі заявили, що припинять постачання електроенергії в Україну. Це станеться уже 18 листопада.
Питання про відновлення енергопостачання до України в Білорусі планують нібито розглядати з урахуванням технічних можливостей.
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Причини такого рішення
У білоруському Міненерго заявили, що рішення про припинення енергопостачання до України ухвалили буцімто відповідно до установленого порядку взаємодії між країнами у межах наявних угод.
Можливість подальшого здійснення постачання електроенергії в Україну розглядатиметься білоруською стороною з урахуванням технічних можливостей,
– заявили в Міненерго Білорусі.
Припинити постачання електроенергії Білорусь планує уже 18 листопада.
Припинення енергопостачання з Білорусі: головне
- Ще на початку листопада 2021 року білоруська компанія "Біленерго" надіслала українським енергокомпаніям листа з повідомленням про припинення постачання електроенергії.
- Крім заяви про припинення, білоруська сторона підкреслила, що укладення нових договорів про енергопостачання підписувати не планують.
- В Україні припускали, що Білорусь припинить постачання електроенергії до України уже 9 листопада.