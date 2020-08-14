Важливо документувати кожного, хто чинить насильство і виконує злочинні накази сьогодні в Білорусі. Це допоможе справедливо покарати винних у злочинах проти людей, інакше винні зможуть уникнути покарання і готувати реванш. Так сталося в Україні. Цього не має трапитися в Білорусі. Нижче наводимо тексти білоруською та українською мовами.

Ужо амаль тыдзень у Беларусі працягваюцца масавыя акцыі пратэсту людзей, якім набрыдла цярпець дыктатуру Лукашэнка.

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Мільёны людзей, якім набрыдла цярпець, вырашылі нагадаць каму належыць улада ў сваёй краіне.

Рэжым адказаў атакамі на мірных пратэстантаў, забойствамі, выкраданнямі, масавымі арыштамі і хлуснёй. Беларускі АМАП літаральна забівае людзей на вуліцах.

У 2020 у цэнтры Еўропы мільёны людзей, якія патрабуюць праўды, атрымліваюць у адказ катаванні, брутальнасць і забойства. За гэтыя дні пратэстаў забіта прынамсі двое людзей, многа людзей знікла і тысячы затрыманыя.

Мільёны беларусаў салідарныя у сваіх патрабаваннях вызвалення закладнікаў рэжыму і паўторнага абвяшчэння выбараў. Кожны дзень яны выходзяць на страйкі на сваіх рабочых месцах, на акцыі на вуліцы сваіх гарадоў, адбіваюць сваіх у слуг рэжыму і намагаюцца выратаваць Беларусь.

У свой час украінцы настолькі засярэдзіліся на барацьбе з Януковічам, што калі той уцёк, апынуліся амаль негатовымі да хуткіх і рашучых дзеянняў, каб змяніць Украіну беспаваротна і сістэмна.

Важна дакументаваць кожнага, хто здзяйсняе гвалт і выконвае злачынныя загады сёння. Гэта дапаможа справядліва пакараць вінаватых у злачынствах супраць людзей, інакш вінаватыя зможуць пазбегнуць пакарання і рыхтаваць помсту. Так здарылася ў Украіні. Гэта не павінна здарыцца ў Беларусі.

Вольныя сябры, вы здольныя перемагчы любога дыктатара, але найбольш важна быць гатовымі знішчыць сістэму і культуру, якая засталася пасля яго. Акно мажлівасцей для гэтага вельмі кароткае, і калі не быць гатовымі ,можна не паспець зрабіць незваротныя змены.

Таму патрэбна мець план. Рыхтаваць яго і людзей, якія будуць трансфарміраваць дзяржаву, неабходна ўжо зараз.

Памятайце: самая цёмная ноч заўсёды перад світанкам. Няхай світанак у гісторыі Беларусі наступіць як мага хутчэй.

Падтрымлівайце парадак і беражыце адзін аднаго!

Жыве Беларусь!

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Українська версія

Уже майже тиждень у Білорусі тривають масові акції протесту людей, яким набридло терпіти диктатуру Лукашенка.

Мільйони людей, яким набридло терпіти, вирішили нагадати хто є носієм влади у своїй країні.

Режим відповів атаками на мирних протестувальників, вбивствами, викраденнями, масовими арештами й брехнею. Білоруський ОМОН буквально забиває людей на вулицях.

У 2020 році у центрі Європи мільйони людей, які вимагають правди, отримують у відповідь катування, брутальність і вбивства. За ці дні протестів вбито щонайменше двоє людей, багато людей зникли і тисячі затримані.

Мільйони білорусів солідарні у своїх вимогах звільнення заручників режиму і переоголошення виборів. Щодня вони виходять на страйки на своїх робочих місцях, на акції на вулиці своїх міст, відбивають своїх у слуг режиму і намагаються врятувати Білорусь.

Свого часу українці настільки зосередились на боротьбі з Януковичем, що коли той втік, виявились майже неготовими до швидких та рішучих дій, аби змінити Україну безповоротно і системно.

Важливо документувати кожного, хто чинить насильство і виконує злочинні накази сьогодні. Це допоможе справедливо покарати винних у злочинах проти людей, інакше винні зможуть уникнути покарання і готувати реванш. Так сталося в Україні. Цього не має трапитися в Білорусі.

Вільні сябри, ви здатні перемогти будь-якого диктатора, але ще важливішим є бути готовими зруйнувати систему і культуру, які залишаться після нього. Вікно можливостей для цього дуже коротке, і якщо не бути готовими, можна не встигнути здійснити незворотні зміни. Тому потрібно мати план. Готувати його і людей, які будуть трансформувати державу, необхідно вже зараз.

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Пам'ятайте: найтемніша ніч завжди перед світанком. Нехай світанок в історії Білорусі наступить якомога швидше. Тримайте стрій і бережіть одне одного!

Хай живе Білорусь!