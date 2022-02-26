З Білорусі у бік України їде велика кількість військової техніки
26 лютого 2022 , 02:20Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал NEXTA
На жаль, російським загарбникам допомагає Білорусь. Стало відомо, що саме з її сторони варто чекати ворожої техніки.
Місцеві повідомляють, що в сторону України йде велика кількість військової техніки. Саме з північних кордонів тривають запеклі бої з ворогом.
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При цьому білоруси кажуть, що їх народ воювати не хоче.
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