З Білорусі у бік України їде велика кількість військової техніки

На жаль, російським загарбникам допомагає Білорусь. Стало відомо, що саме з її сторони варто чекати ворожої техніки.

Місцеві повідомляють, що в сторону України йде велика кількість військової техніки. Саме з північних кордонів тривають запеклі бої з ворогом.

До теми У Києві знову чути вибухи

При цьому білоруси кажуть, що їх народ воювати не хоче.

Ворожа техніка з Білорусі: дивіться відео

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини.