Поблизу кордону України з Білоруссю була висадка десанту

Окупанти влаштували на кордоні з Рівненською та Волинською областями навчання з висадки десанту. Саме через це 28 лютого могли лунати сирени.

Про висадку десанту повідомили у місцевих білоруських ЗМІ з посиланням на пресслужбу 38-ї окремої гвардійської десантно-штурмової бригади. Зазначили, що у Брестській області проводилися військові навчання з росіянами, під час яких десантувалися парашутисти.

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Планові стрибки відбувалися від 12:00 до 18:00. Військові десантувалися з борту літака Іл-76МД та вертольота Мі-8МТВ на полігоні "Брестський".

Політ Іл-76МД, де могли бути десантники: дивіться відео

Відео могли зняти за десятки кілометрів від кордону

Відео польоту Іл-76МД прокоментував речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко. Він зазначив, що це відео може бути зняте на відстані 10 – 20 кілометрів від кордону, але ситуація на північних напрямках під контролем. Він запевнив – захисники посилено охороняють кордон.

Станом на кілька годин тому все було спокійно. Поряд з кордоном нічого такого не було,

– розповів Демченко.

Нагадаємо, що у вівторок, 28 лютого, у Волинській та Рівненській областях, які межують з Брестською областю, після 14:00 лунала повітряна тривога.

Кордон Білорусі й України ще більше замінують

Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який посилює охорону кордону України з Росією і Білоруссю. Мовиться про те, що 2 кілометри вздовж рубежу будуть замінованими. Крім цього, документ визначає місце прикордонників в загальній системі сил оборони.

Також кордон з Білоруссю укріплює Польща. Про це розповів міністр оборони Польщі Маріуш Блащак. Перші захисні споруди з заліза та бетону вже встановлюють на кордоні з Калінінградською областю. Міністр також повідомив, що Польща планує встановити протитанкові бар'єри вздовж 418-кілометрового кордону з Білоруссю.

Кордон Польщі з Калінінградською областю складається з приблизно 200 кілометрів, тому захисні споруди вже розгорнули на цій ділянці. Крім того, минулого літа у Польщі завершили будівництво 5-метрового паркану на кордоні з Білоруссю, який простягається майже на 190 кілометрів.