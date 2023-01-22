Коли почув про санкції від ЄС: у Білорусі чоловік їздив на автівці, переробленій з мотоблоку

У білоруському місті Орша помітили диво-машину. Чоловік зробив собі автомобіль з мотоблоку і вирішив погасати на диву техніки по місту.

Диво техніки на білоруських дорогах помітили у суботу, 21 січня. Ззаду цей "винахід" виглядає як авто, однак спереду зовсім інакше.

Зверніть увагу Вперше за багато місяців: у ЄС хочуть синхронізувати санкції проти Білорусі та Росії, – ЗМІ

Хай заздрить світ технологіям

Вочевидь, підозрюючи посилення санкцій у Білорусі взялися до створення аналогів імпортних автомобілів, основою для якого став звичайний мотоблок. Люди на вулицях були неабияк були здивовані побаченим, тож почали знімати все на свої телефони. Одне із відео потрапило у мережу.

В Орші чоловік їздив на гібриді авто та мотоблоку: дивіться відео

ЄС хоче синхронізувати санкції проти Росії та Білорусі

Попри роль у вторгненні Росії в Україну, Євросоюз займає позицію розрізнення агресора та країни, що її підтримує, тому санкції проти Росії та Білорусі не є синхронізованими. Однак на тлі загрози повноцінного вступу Білорусі у війну Єврокомісія проводить консультації щодо того, аби таки синхронізувати їх.

Поки що проти виступає Німеччина та ще кілька країн ЄС. За даними джерел ЗМІ, Євросоюз обговорює запровадження повного ембарго на зброю та товари подвійного призначення. Причина проста, логічна та нагальна – Білорусь імпортує з ЄС умовне медичне обладнання, а потім його можуть відправити на завод з виготовлення безпілотників. Також Броссель обговорює заборону експорту з ЄС до Білорусі електроніки, побутової техніки чи предметів розкоші. Адже росіяни можуть купувати завезені з ЄС товари у Білорусі.

Джерела видання стверджують, що точно будуть введені санкції проти білоруських банків, адже росіяни їздять до Білорусі, щоб знімати гроші зі своїх карток.

Також Броссель обговорює санкції проти меблевого сектору та заборону імпорту з Білорусі алкоголю й тютюнових виробів.