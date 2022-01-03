У Білорусі в ДТП потрапив автобус з туристами з Росії: відео з місця аварії

У Вітебській області в Білорусі 3 січня трапилася масштабна ДТП. Туристичний автобус Scania зіткнувся з легковиком Renault.

Легковик виїхав на зустрічну смугу

Інцидент трапився у Ліозненському районі на 120 кілометрі траси М8. За даними слідства, автомобіль виїхав на зустрічну смугу під час об'їзду.

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Керманич Renault не розрахував відстань та врізався в автобус. Унаслідок ДТП обидва автомобілі вилетіли на узбіччя, а автобус ще й перекинувся. Відомо, що у салоні перебували 42 особи, з яких 40 – туристи, які приїхали з Росії на екскурсію у Білорусь.

Дивіться відео з місця ДТП у Білорусі:

Що відомо про постраждалих

31-річний водій легковика з Кричева від отриманих травм загинув на місці події;

в автобусі постраждала 41 особа;

з них 4 – діти;

6 пасажирів Scania перебувають у важкому стані, пише "РИА Новости".

Водія та пасажирів госпіталізували у лікарню.

Наразі на місці події працюють правоохоронці. Слідчі відкрили кримінальну справу за статтею про порушення правил дорожнього руху, що призвело до смерті людини.



У ДТП в Білорусі потрапив туристичний автобус



Водій легковика загинув на місці події

Повний текст публікації МВС Білорусі у телеграмі:

ДТП із туристичним автобусом у Вітебській області.

На 120 кілометрі траси М8 Вітебськ – Могилів – Гомель близько 14:00 сталося зіткнення туристичного автобуса Scania, що прямував до обласного центру, та легкового автомобіля Renault. Внаслідок ДТП автобус перекинувся. 31-річний водій легкового авто, мешканець Кричева загинув на місці.

На місці події працюють медики, співробітники ДАІ, МНС, слідчо-оперативна група.

Пасажирам автобуса надається необхідна медична допомога.