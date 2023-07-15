У Білорусі мати "здала" свого сина-українця силовикам: за що взяли хлопця
Джерело:"Вясна"
У Білорусі в колонію відправила 20-річного громадянина України. Українця відправили в колонію після того, як його "здала" мама.
Суд Борисівського району 23 червня розглянув кримінальну справу електрика Михайла Антипова. Його обвинувачують в образі державних символів.
Дивіться також У Білорусі раптово помер політв'язень Пушкін: чим він відзначився
Українець проведе півтора року за ґратами в Білорусі
Про пошкодження прапорів у поліцію повідомила його мати. За версією слідства, у ніч на 20 березня у містечку Лошниця 20-річний юнак зірвав чотири державні прапори, пошкодив полотнища і зламав щогли.
Свої дії Антипов зняв на телефон і виклав фото на сторінці в соцмережі.
Хлопця затримали співробітники поліції. З'ясувалося, що він громадянин України, який має посвідку на проживання у Білорусі.
Українець приїхав до Білорусі близько 10 років тому. У Білорусі він здобув освіту і тимчасово працює на одному з підприємств Мінської області.
Мати обвинуваченого виступала як свідок у суді. Коли вона запідозрила, що її син зірвав прапори, то зажадала, щоб він звернувся в поліцію. Водночас жінка повідомила дільничному про інцидент із сином.
Суд постановив засудити громадянина України до позбавлення волі на строк 1 рік 6 місяців у колонії загального режиму.
Білорусь причетне до викрадення українських дітей
- Білорусь допомагає Росії незаконно депортувати українських дітей. Самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко як голова союзної держави за погодженням Кремля підписує рішення про вивезення дітей.
- Тільки у період від вересня 2022 до травня 2023 року було депортовано понад 2 100 маленьких українців. Білоруський опозиціонер та заступник голови Об'єднаного перехідного Кабінету Білорусі Павло Латушко заявив, що кількість вивезених дітей може бути значно більшою.
- Білоруські кіберпартизани отримали документи, які підтверджують, що депортація дітей з України відбувається за вказівками Путіна та Лукашенка. У документах мовиться, скільки дітей вже вивезено, скільки ще буде вивезено, вказуються маршрути.
- Опозиціонер розповів, що також відомо про методи перенавчання українських дітей. У Білорусі їх змушують ненавидіти Україну та навіть закликають до смерті президента Володимира Зеленського, лідера США Джо Байдена та інших.