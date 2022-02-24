У Білорусі повідомили, що від української сторони надійшла інформація про закриття пункту пропуску. Відома також дата, до якої ним не можна буде скористатися.

Читайте також Лукашенко цинічно заявив, що Білорусь не воює проти України

Закриття пункту пропуску на кордоні з Білоруссю

З 00:00 24 лютого прикордонний перехід "Вільча" (з білоруської сторони – Олександрівка) закрито до 3 березня,

– написали білоруські прикордонники.

Поки що на кордоні держав функціонують такі автодорожні пункти пропуску:

"Доманове" – "Мокрани",

"Славутич" – "Комарин",

"Нові Яриловичі" – "Нова Гута",

"Сеньківка" – "Веселівка".

Ворог пробує атакувати Україну з Білорусі

Радник голови Офісу Президента Олексій Арестович розповів, що ворог атакує зі сторони Білорусі. За його словами, там з'явилися окремі загони. Вони пробують зайти на українську територію, натрапляють на опір і одразу відходять.

Раніше стало відомо, що білоруські танки зайшли на територію України. CNN у прямому ефірі став свідком того, як війська на колоні військової техніки в'їжджають з прикордонного переходу.

Важливо! Збройні сили дають відсіч всім атакам Росії. У штабі ООС розповіли, що знищили приблизно 50 російських окупантів. Також наші військові відбили напад на Щастя. Ми – під надійним захистом. Водночас всіх охочих закликають долучатися до Сил територіальної оборони. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та вірмо в ЗСУ!