Спершу СІЗО, а потім психлікарня: у Білорусі взяли в заручники 15-річного брата адміна тг-каналу

КДБ Олександра Лукашенка затримав та тримає у заручниках підлітка Артема. Сили самопроголошеного президента Білорусі утримують молодшого брата адміністратора опозиційного телеграм-каналу.

15-річного брата адміна "Спільнота залізничників Білорусі" затримав КДБ. Артема 3 доби тримали в ізоляторі внутрішнього утримування на Окрестіно й не пускали до нього ні батьків, ні адвоката. Згодом його перевели до психіатричної лікарні.

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Що робили з дитиною – невідомо

20 січня підлітка звільнили з-під варти та направили до Республіканського науково-практичного центру психічного здоров'я. При цьому на підлітка сфабрикували кримінальну справу за статтею 208 частини 2 КК Республіки Білорусь (вимагання). Кримінальну справу щодо Артема не припинено, з нього взято підписку про невиїзд.

У вас напевно вже постало питання: "Навіщо?" А тому, що шляхом тиску на близького родича лукашисти тиснуть на @belzhd_live. Вони вимагають видалити Telegram-канал та припинити діяльність,

– пише канал.

Що відомо про діяльність каналу @belzhd_live

Від початку повномасштабного вторгнення телеграм-канал "Спільнота залізничників Білорусі" уважно стежить та публікує інформацію про величезну кількість військових ешелонів окупаційних військ збройних сил Росії, які прибувають до Білорусі.

Ця інформація дуже заважає планам Путіна та Лукашенка – і це не перебільшення. Ми впевнені, що, в тому числі завдяки роботі @belzhd_live, вдалося значно сповільнити і розголосити рух військових ешелонів збройних сил Росії перед вторгненням в Україну в лютому 2022 року,

– пише "Бєларускі Гаюн"

За словами учасників каналу, тиск за допомогою неповнолітнього та утримання його фактично у заручниках – це прямий доказ того, що режим Лукашенка терористичний.