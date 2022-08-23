Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території білорусі, – Генштаб

Загроза авіаційних ударів з білорусі досі існує. У прикордонних районах ворожі підрозділи активно застосовують засоби РЕБ.

Ознак наступу чи активізації штурмових дій з боку білорусі немає. Про актуальну інформацію з фронту повідомили в Генштабі зранку 23 серпня.

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З боку білорусі є загроза ракетних ударів

На Волинському та Поліському напрямках у прикордонних районах противник активно застосовує засоби радіоелектронної боротьби. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів з території республіки білорусь,

– мовиться в повідомленні.

На іншому напрямку Півночі, Сіверському, ворог зі ствольної артилерії обстріляв цивільну та військову інфраструктуру населених пунктів Чернігівської та Сумської областей.

російські кораблі перебувають у морі на Півдні

Активні дії ворог зафіксовані в акваторії Чорного та Азовського морів. Корабельне угруповання росіян блокує цивільне судноплавства в північно-західній частині Чорного моря.

Окрім того, росіяни обстрілюють з моря військові об’єкти й елементи інфраструктури України.

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