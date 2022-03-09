Білоруси з нами: створили окремий батальйон та закликали своїх громадян приєднуватись
9 березня 2022 , 17:16Читать новость на русском
Джерело:пресцентр "Білоруських добровольців"
Білоруси створили окремий батальйон імені Кастуся Калиновського для захисту Києва.
Добровольці закликають вступати до лав білорусів для захисту України та записали відповідне звернення.
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Кожен зможе виконувати завдання відповідно до своїх здібностей,
– наголосили білоруські солдати.
У Генштабі наголошують, що більшість військовослужбовців не хоче воювати на боці російських загарбників. Хоча опосередковано Білорусь уже бере участь у війні проти України, адже саме з її території окупанти завдають авіаударів по наших містах і селах.
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