Білоруси з нами: створили окремий батальйон та закликали своїх громадян приєднуватись

9 березня 2022 , 17:16
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Джерело:

пресцентр "Білоруських добровольців"

Білоруси створили окремий батальйон імені Кастуся Калиновського для захисту Києва.

Добровольці закликають вступати до лав білорусів для захисту України та записали відповідне звернення. 

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Кожен зможе виконувати завдання відповідно до своїх здібностей, 
– наголосили білоруські солдати. 

У Генштабі наголошують, що більшість військовослужбовців не хоче воювати на боці російських загарбників. Хоча опосередковано Білорусь уже бере участь у війні проти України, адже саме з її території окупанти завдають авіаударів по наших містах і селах.

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Автор: Анастасія Лукашевська