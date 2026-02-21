У Білорусі масово розсилають повістки: полковник запасу оцінив ризики для України

Чоловіки у Білорусі почали масово отримувати повістки. Ця тема стала обговорюваною в соцмережах серед білорусів. Подія може бути пов'язана з розгортанням навчань європейських сил на Балтійському напрямку.

Таку думку в інтерв'ю 24 Каналу висловив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, підкресливши, що в межах цих навчань стоїть завдання перекинути до 10 тисяч військовослужбовців на східний європейський напрямок з подальшим розгортанням до 40 тисяч осіб.

Мобілізація в Білорусі: Лукашенко проводить паралелі

Такі дії Європи могли викликати реакцію Білорусі. Адже, як зазначив військовий експерт, присутність 40 тисяч європейських бійців (з'єднання 3-х дивізій) для Лукашенка це вже проблема навіть попри те, що це просто навчання.

Він же пам'ятає, як у 2021 році з перетіканням у 2022 рік на його території проводили навчання росіяни й чим це закінчилося – виходом в бік Києва. Так ось така сама картинка зараз у Лукашенка. Навчання, які проводять європейські сили, з погляду на військову логіку, загрожують північному заходу Білорусі,

– пояснив Світан.

Зі слів полковника запасу ЗСУ, саме тому Лукашенко зараз ставить у стрій особовий склад різного рівня, навіть тих, хто вже вийшов на пенсію. Зі слів Світана, самопроголошений президент Білорусі намагається покращити своє поки що оборонне становище.

Логіка в цьому однозначно є. Адже проводяться навчання з залученням 10-тисячного угруповання та понад 15 військових кораблів, великої кількості авіації, а тим більше, що участь в них бере декілька країн, починаючи від Туреччини й завершуючи Німеччиною,

– розповів Світан.

За переконанням військового експерта, нашій державі така мобілізація в Білорусі поки нічим не загрожує. Сувальському коридору, тобто кордону Литви й Польщі, теж навряд чи.

До відома! Заплановані найбільші навчання НАТО у 2026 році. Вони розпочалися у Німеччині й проходять під назвою Steadfast Dart. Одне з ключових завдань в межах цих навчань – відпрацювати заходи зі швидкої висадки військ на узбережжі Балтійського моря в разі загрози. Навчання триватимуть декілька тижнів, до них залучені військові з 11 країн. США участі не братимуть.

Деталі про призов у Білорусі