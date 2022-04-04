У Білорусі помітили сотню одиниць російської техніки, що їдуть у бік Москви

Приблизно сто одиниць російської техніки із Білорусі виїхали у бік Росії. Наразі повідомляють, що колона прямує до Смоленська.

Про це повідомляє білоруський журналіст Антон Мотолько. У своїх соцмережах він активно оновлює мапу пересування ворожої техніки.

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Яка техніка рухається в бік Росії

За словами Мотолька, велика колона зі 100 одиниць військової техніки з відмітками "V" рухалася трасою М1 з Мінська в бік Смоленська (Москва).

У комплектацію входять вантажівки Урал і КамАЗ, УАЗ Патріот, КУНГи, бензовози та автобуси ПАЗ,

– зазначив журналіст.

Примітно, що раніше техніку перевозили залізницею, а тепер вона на власних колесах вона рухається до Росії.

Пізніше він додав, що транспортні засоби також помітили під Оршею та поблизу села Абухава (Оршанський район Вітебської області). Останню зафіксовану колону супроводжувала ДАІ.

Колона російської техніки із маркуванням V – дивіться відео: