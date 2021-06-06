Білоруси та росіяни досі живуть в СРСР, – Овдієнко про "інтерв'ю" з Протасевичем

Після так званого інтерв'ю білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича, яке показали на держтелебаченні, не залишилось жодних сумнівів, що його примусили до цього. Такі методи нічим не відрізняються від Радянського Союзу.

Таку думку висловив Артем Овдієнко у своєму відеоблозі "Думки мої тихі". Він наголосив, що Росія та Білорусь продовжуть жити за радянськими принципами.

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"Білоруси зі своїм Лукашенком, і росіяни зі своїм Путіним – вони і досі живуть в Радянському Союзі", – сказав журналіст.

І пояснив, що мовиться не про той світ, де смачний пломбір й "ковбаса по 2,20", а в тому СРСР, де не може бути свободи слова та свободи думки.

Де усіх інодумців записують у вороги народу й з яких КДБ катуваннями вибиває зізнання,

– додав він.

Овдієнко зазначив, що це Україні часи сталінських репресій 1937 року є давнім минулим, але для білорусів і для росіян – це страшне сьогодення. Заради цього і стояв Майдан, пояснив журналіст:

щоб не було диктатора на Банковій;

щоб опозиційних до диктатора політиків не вбивали у середмісті Києва;

щоб у підвалах СБУ не було катівень для опозиційних журналістів.

"В нас був Майдан і цього усього нам не сталося, але Майдану не було ані в Білорусі, ані в Росії – то ж в них те все нині є – і диктатори, і катівні для незгодних та інодумців", – підсумував Овдієнко.

Дивіться повністю відеоблог "Думки мої тихі" на 24 каналі:

Що відомо про затримання Романа Протасевича