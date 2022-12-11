Підготовка до мобілізації: у Білорусі чоловікам вручають "кольорові" повістки

У Білорусі режим Лукашенка проводить так зване уточнення даних військового обліку. То ж громадяни отримують повістки у двох кольорах.

Ймовірно, таким чином у Білорусі проводять підготовку до можливої мобілізації. зараз для так званого уточнення даних військовозобов'язані отримують білі або рожеві повістки. Декому вручають одразу дві.

Зверніть увагу Херсон, Луганськ і Донецьк не обговорювали, – Лукашенко каже, що говорить з Путіним про "мир"

Що відбувається у Білорусі

Військовозобов'язані білоруси зараз отримують 2 типи повісток, між якими є серйозна відмінність:

рожеві повістки видають військовозобов'язаним з основного резерву та резерву, який підлягає під призов у випадку оголошення загальної мобілізації;

білі повістки отримують військовозобов'язані, які у випадку оголошення мобілізації можуть допомагати режиму Лукашенка у проведенні мобілізаційних заходів. Тобто роздаватимуть повістки, допомагатимуть військовим комісарам та працюватимуть у пунктах прийому чи збору техніки або військовозобов'язаних.

Загроза вторгнення з Білорусі

Такі заходи в Білорусі виглядають як підготовка до мобілізації або як імітація її підготовки, аби тримати питання вступу білоруських військ у війну та вторгнення з Півночі у підвішеному стані. Варто відзначити, що від початку повномасштабного російського вторгнення питання безпосереднього вступу Білорусі у війну періодично загострюється через маневри росіян та білорусів на Півночі.

Попри те, мусимо відзначити, що Білорусь, якою керує режим Лукашенка, є співучасницею війни Росії проти України, адже з її території 24 лютого розпочалося вторгнення на Київщину, що призвело до окупації Чорнобильської АЕС та низки населених пунктів, зокрема Бучі, Ірпеня, Гостомеля та Бородянки. Крім того, з білоруської території російські війська завдають ракетних ударів та запускають іранські дрони-камікадзе.

Також режим Лукашенка активно надає свою зброю окупантам, що більше виглядає як спроба самопроголошеного президента відкупитися від участі у війні, адже він розуміє, що це матиме катастрофічні наслідки для нього самого.