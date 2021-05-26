У Білорусі силовики 5 днів знущалися з пенсіонерки за одне слово в коментарях

Пенсіонерка з Мінська ще 9 місяців тому залишила коментар у соціальній мережі під повідомленням про побиття протестувальників. Нещодавно до неї навідалися білоруські правоохоронці. Вони 5 днів знущалися зі жінки.

Затримувати літню жінку прийшли аж 8 міліціонерів, зокрема 2 полковників. Про цей випадок виданню розповів керівник білоруської служби "Радыё Свабода" Олександр Лукашук.

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Силовикам не сподобався коментар жінки

За словами Лукашука, його видання нещодавно робило детальний репортаж про вчительку-пенсіонерку з Мінська.

Приблизно 9 місяців тому жінка залишила коментар під повідомленням про те, як міліція била протестувальників. Тоді вчителька написала лише 1 слово – "тварь". Керівник ЗМІ наголосив, що це слово не належить до заборонених або дуже образливих.

Пенсіонерку вивезли в інше місто та протягом 5 днів знущалися

Однак у білоруських силовиків інша думка щодо цього. Тому вони одного дня вранці вони прийшли до будинку пенсіонерки, забрали її та вивези в інше місто. Там з жінки знущалися 5 днів.

"Пенсіонерку затримали, посадили в машину і відвезли за 200 кілометрів від будинку в Могилів. Її змушували догола роздягатися, ображали. У камері, де тримали жінку, не було ні матраців, ні подушок і постійно горіло світло", – розповів Лукашук.

Він додав, що коли по неї поїхав син, у нього конфіскували машину. Через 5 днів вчительку повернули до Мінська і сказали, що тепер її судитимуть. "І це всього за одне слово", – пояснив керівник ЗМІ.

Він зазначив, соціальні мережі стали предметом ретельного вивчення білоруських спецслужб.