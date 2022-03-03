У Білорусі солдати відмовилися від переміщення на стороні кордону з Україною
3 березня 2022 , 16:59Читать новость на русском
Джерело:Скергій Лещнко
Джерела повідомляють, що у Білорусі неподалік міста Гомель солдати білоруської армії відмовилися від висування у бік кордону з Україною.
Про це повідомив Сергій Лещенко. Солдатам загрожують кримінальні справи.
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Наше джерело у розвідці повідомляє, що у Білорусі неподалік міста Гомель солдати армії РБ відмовилися від висування у бік кордону з Україною,
– написав Сергій Лещенко.
Готові писати рапорти, а терміновики бояться і не хочуть воювати. Командири кажуть, що вони просто стоять на кордоні, але їм ніхто не вірить. Солдатам загрожують кримінальні справи.
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