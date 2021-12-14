У Білорусі Тихановського засудили до 18 років колонії посиленого режиму

У Білорусі винесли вирок чоловіку екскандидатки в президенти Світлани Тихановської. Сергію Тихановського засудили до 18 років колонії посиленого режиму.

Загалом на судовому засіданні в Гомелі оголосили вироки 6 опозиціонерам режиму самопроголошеного президента Олександра Лукашенка. Сергій Тихановський отримав найбільший термін.

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Кого відправили до колонії

Крім Сергія Тихановського, вироки отримали ще 5 людей. Серед них:

Ігор Лосик , медіаконсультант "Радіо Свобода" – 15 років колонії посиленого режиму;

, медіаконсультант "Радіо Свобода" – 15 років колонії посиленого режиму; Володимир Циганович , блогер – 15 років колонії посиленого режиму;

, блогер – 15 років колонії посиленого режиму; Артем Саков , оператор ютуб-каналу "Країна для життя" – 16 років колонії посиленого режиму;

, оператор ютуб-каналу "Країна для життя" – 16 років колонії посиленого режиму; Дмитро Попов , редактор соцмереж "Країна для життя" – 16 років посиленого режиму;

, редактор соцмереж "Країна для життя" – 16 років посиленого режиму; Микола Статкевич, лідер незареєстрованої Білоруської соціал-демократичної партії – 14 років ув'язнення.

Сергія Тихановського, Артема Сакова та Дмитра Попова режим Лукашенка звинувачує у нібито спробі перешкодити проведенню виборів, організації незаконних мітингів та розпалювання ворожнечі. Слідство буцімто довело його зв'язки з ресурсами, які білоруський режим визнав "екстремістськими".

Сергій Тихановський і президентські вибори: головне

Блогер Сергій Тихановський мав наміри балотуватися на виборах президента Білорусі в серпні 2020 року. Однак цим планам завадило те, що за кілька місяців до голосування його затримали.

Тоді блогера звинуватили у порушенні громадського порядку та у втручанні в роботу виборчих комісій.

Після цього балотуватися на виборах вирішила його дружина – Світлана Тихановська. Однак результати були сфальсифікованими, і опозиціонерка "програла" Олександру Лукашенку. Через це в Білорусі спалахнула хвиля масових протестів.

У березні 2021 року Тихановському висунули остаточні звинувачення одразу за 4 статтями. До попередніх двох додали ще організацію масових заворушень та розпалювання соціальної ворожнечі.

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