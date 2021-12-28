У Білорусі вирішили змінити Конституцію: що чекає Лукашенка

Зараз по ЗМІ та соцмережах полетіли розбори запропонованих змін до Конституції – журналісти розбирають їх на атоми, тож зупинятися на кожному нововведенні навряд чи є сенс. Далі читайте російською.

Хочется попытаться представить себе концептуальную картину состояния органов власти после ее принятия.

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Что нового

Во-первых, ничего после введения новой редакции не изменится. Уже было сказано, что нам, мол, после референдума надо будет заново систему отстраивать, поэтому никаких "досрочных" и "сверхсрочных" не будет.

Под это, собственно, заточено множество пунктов в самом тексте – там есть и про то, как будут продолжать действовать госорганы, и про то, как еще только закон, регулирующий формирование ВНС, надо будет принимать. Короче, там очень много про то, чтобы как можно дольше можно было ничего не менять даже в рамках самими придуманных изменений.

Во-вторых, конечно, очень интересно там с должностью президента. На самом деле, формально позиция как бы сохраняется, и даже полномочий у нее, у позиции, будет предостаточно, только вот именовать ее теперь будет правильно не "президент", а, ну, пусть – "директор". Потому что полномочия что-то делать как бы есть, а вот что именно делать и в какой рамке – на то теперь будет ВНС. Это же ВНС, в случае неисполнения, "директора" может запросто уволить. Ну, вот, как Совет учредителей это наше ВНС получается, только не частной корпорации, а – государства.

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Это, кстати, в целом очень интересный момент, потому что важным является то, как этот Совет учредителей будет формироваться. Прописано, что выбирать (ну, как "выбирать" – мы же всепонимаем) туда будут только лишь представителей местных Советов и гражданского общества. Остальные, по всей видимости будут входить туда по каким-то квотам, в принципе, как и сейчас. Так что…

Само ВНС, кстати, особой рутиной не обременено: собираться можно раз в год и даже делегатов от основной работы отвлекать не будут – так записано.

Обращает на себя внимание, что "директор", он же президент, все же будет контролировать силовиков. Но это, видимо, на тот период, пока эту должность будет занимать действующий руководитель – его-то никакое ВНС никуда не подвинет.

А вот в будущем, в случае смерти или отставки президента, контроль над Совбезом будет переходить председателю Совета Республики. Но что правда, вряд ли по задумке авторов это будет серьезно влиять на общую картину происходящего.

Дело в том, что, исходя из всей конфигурации, авторы новой конституции исходят из идеального для себя видения, что власть в стране навсегда закрепляется за одной группой людей. Эта группа институциализируется в виде ВНС, которое раз в год собирается, договаривается, что и как дальше, а потом снова расходится – по своим кабинетам. И даже если кто-то вдруг решит честно избрать делегатов из того самого гражданского общества или местных Советов, большинство все равно будет у "кабинетных" и на расклад это не повлияет.

И, в рамках этого же "идеального" видения, прописываются как механизмы гарантий бывшим президентам, так и возможности, даже в случае ухода с должности, оставаться во власти вечно. Например, в качестве председателя Совета Республики с потенциальным контролем над силовиками и, не отрываясь от основной работы, как предусмотрено – делегатом и председателем Президиума ВНС. Как-то так.

Схема нормальная, только есть одна потенциальная проблема. В этой рамке возможны лишь два сценария развития событий.

Либо "учредители" собираются пожизненно быть и исполнителями (что, конечно, исключено). Либо, с учетом кадрового дефицита нормальных молодых менеджеров, со временем будет нарастать зависимость первых от вторых, а вместе с ней – и противоречия. И именно здесь и появится почва для того самого «раскола элит», которого так и не дождались в 2020.

Впрочем, это – достаточно отдаленная перспектива. Есть множество оснований думать, что и до этой фазы дела могут не дойти. Потому что даже выстроить заново политическую систему, при упомянутом дефиците кадров, общеполитическом кризисе, экономических вызовах и давлении как с Востока, так и с Запада – тот еще челлендж.

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