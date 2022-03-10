У Білорусі визнали екстремістськими відео з ютуб-каналу Дудя
Джерело:телеграм-канал Nexta
Білорусь "забанила" кілька відео на ютуб-каналі російського журналіста і блогера Юрія Дудя. Три його матеріали визнали екстремістськими.
Додамо, що Юрій Дудь чи не єдиний у Росії, хто засудив дії Путіна та відкрито заговорив про війну в Україні.
До теми Дудь вважає, що на війні на Донбасі "сталось багато жахливого з двох сторін"
Проте деякі його відео не сподобалися білоруській владі, і там вирішили його забанити. Зокрема, три відео ютуб-каналу "ВДудь" визнано екстремістськими матеріалами на території Білорусі.
Йдеться про такі відео-матеріали:
- Комісаренко – нове життя після протестів у Білорусі;
- Як жити, якщо позбавляють батьківщини;
- NEXTA – головне медіа білоруського протесту.
Раніше російський журналіст Юрій Дудь взяв інтерв'ю у письменника Бориса Акуніна, який представляє себе в опозиції до влади в Росії. Останній спрогнозував, що чекає росіян – деталі читайте тут.
Окрім того, письменник Борис Акунін вважає, те, що конфлікт на Донбасі спровокував саме президент Росії Володимир Путін. І те, що він там зараз робить, – це злочин.
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