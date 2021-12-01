У Білорусі затримали 11 людей через коментарі про російських військових

Білоруські силовики затримали 11 людей, які у соціальних мережах залишали коментарі щодо загибелі російських військових. Мовиться інцидент із зіткненням десантників, яких відправили у Білорусь.

У Білорусі відкрили кримінальну справу щодо коментаторів

Затримані нібито залишали "блюзнірські та образливі" коментарі щодо двох загиблих десантників Росії. Проти них відкрили кримінальну справу за статтею про розпалювання соціальної ворожнечі.

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Загалом білоруське міністерство закордонних справ встановило 50 таких коментаторів. Їх наразі розшукують. Ці люди нібито "нереалізовані в житті хронічні алкоголіки, безробітні та раніше судимі". Деякі з них буцімто живуть у США, Польщі та Литві.

Що відомо про загибель військових

Інцидент стався 12 листопада під час перекидання російських військ у Білорусь нібито на спільні тактичні навчання. До них, до речі, залучили літаки Іл-76 військово-транспортної авіації повітряно-космічних сил Росії.

На полігоні "Гожський" у Гродненському районі зіткнулися офіцер та солдат під час десантування. Зіткнення трапилося у небі нібито через сильний вітер. В одного військового буцімто згас купол парашута.

Внаслідок зіткнення обоє силовиків загинули.