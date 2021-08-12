У Білорусі затримали екскандидата на виборах президента Дмитрієва
12 серпня 2021 , 17:54Читать новость на русском
Джерело:правозахисний центр "Весна"
Білоруські силовики зранку 12 серпня затримали Андрія Дмитрієва. Він був кандидатом на скандальних президентських виборах 2020 року.
Наразі невідомо, де перебуває Дмитрієв. Причину його затримання також не називають.
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Правозахисники зазначили, що Дмитрієв є співголовою громадського руху "Говори правду", членом оргкомітету "нашої партії" і делегатом віртуальної платформи "Сходу".
Затримання експосла
12 серпня силовики провели обшуки у 22 делегатів "Сходу". Частину з них після допитів відпустили. Однак колишньому послу Білорусі у Словаччині Ігорю Лещеню не пощастило – його затримали та відвезли у невідомому напрямку. Наразі місце перебування дипломата невідоме.Довідка. "Сход" – це цифровий майданчик, який створили для вираження інтересів і думок білорусів. Ініціатива дозволяє народу висувати та обирати своїх представників.
Що відомо про Андрія ДмитрієваПід час передвиборчої компанії кандидат у президенти спілкувався виключно білоруської мовою. За результатами голосування, він посів 4 місце серед 5 кандидатів. За нього нібито проголосував 1,21% виборців.
Зараз Дмитрієв просуває "Нашу партію". Він стверджує, що виходити на вулицю недостатньо, а партія дає людям змогу об'єднуватися.