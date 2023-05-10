Американська вибухівка і слід ГУР: у Білорусі заявили про спробу теракту

Білоруські пропагандисти заявили, що в країні буцімто затримали причетних до ГУР людей. Мовляв, вони начебто готували теракти до 9 травня.

Білоруське пропагандистське телебачення заявило, що поліцейські нібито затримали осіб, причетних до Головного управління розвідки України.

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У білорусів нова пропагандистська казка

Пропагандисти розповіли, що люди, пов'язані з ГУР України, нібито планували в Білорусі теракт до 9 травня. Також повідомляється, що усі затримані молодше 30 років.

Проте на цьому казки не закінчились. За словами пропагандистів, у затриманих вилучили вибухівку "американського виробництва", якої "вистачило б, щоб пустити під укіс кілька поїздів". Замовником "терактів" у Білорусі назвали Головне управління розвідки України.

Реакція ГУР на новий закид Білорусі

Представник Головного управління розвідки МОУ Андрій Юсов наголосив журналістам, що ані Україна, ані ГУР не мають до цього жодного відношення. Він додав, що в Білорусі про це чудово знають.

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