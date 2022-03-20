Білоруська армія може виступити проти режиму Лукашенка, – військовий експерт

Генштаб ЗСУ повідомив про ознаки підготовки білоруських військових до вторгнення в Україну. Однак можуть виникнути такі умови, коли ця армія виступить проти режиму самого ж Олександра Лукашенка.

Про це заявив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в ефірі 24 каналу. Деякі білоруські військові розуміють, що у них абсолютно відсутні будь-які підстави вступати у війну в Україні.

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Як припустив Мусієнко, вони стежать за ситуацією. Водночас на білоруських військових впливає те, що на їхню територію привозять поранених та загиблих російських окупантів.

Можуть настати такі умови, коли ця армія (білоруська – 24 канал) бодай частково, але повернеться проти цього ж невизнаного режиму Лукашенка, проти його влади й під це виступить народ. Олександр Мусієнко Керівник Центру військово-правових досліджень

Мусієнко додав, що приблизно на такий сценарій розвитку подій і розраховує білоруська опозиція.

Мусієнко прокоментував можливе вторгнення Білорусі: дивіться відео