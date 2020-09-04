Білоруський телеграм-канал пов'язаний з пресслужбою Лукашенка, опублікував запис нібито "перехопленої" розмови між представниками Німеччини та Польщі, у якій вони обговорюють отруєння Навального. "Представник Варшави" повідомляє, що потрібно відбити бажання Путіну "пхати ніс у справи Білорусі".

Запис опублікував телеграм-канал, наближений до Лукашенка

Розмову ведуть "Нік" з Берліна і "Майк" з Варшави, інформує 24 канал.

До теми Німеччина відреагувала на звинувачення Лукашенка щодо фальсифікації отруєння Навального

"Співрозмовник з Німеччини" обіцяє передати усі матеріали щодо отруєння Навального канцлеру Ангелі Меркель, яка зробить заяву. Також "представник Берліна" зазначив, що не так важливо, чи був сам факт отруєння насправді.

У Варшаві, начебто, з цим солідарні і кажуть, що головне "втопити Путіна в проблемах Росії". Також, як не дивно, "Майк" із Польщі хвалить Лукашенка і називає його міцним горішком.

Слухайте аудіозапис "перехопленої розмови":

Наводимо увесь запис "перехопленої" розмови:

Варшава: Алло, добрий день, Нік. Як ваші справи?



Берлін: Начебто, все за планом... Матеріали щодо Навального готові. Будуть переправлені в адміністрацію Канцлера. Очікуємо її заяви.



Варшава: Отруєння підтверджується точно?



Берлін: Послухай, Майк, у цьому випадку це не так важливо ... Йде війна... А під час війни усі методи хороші.



Варшава: Згоден, треба відбити охоту Путіну пхати ніс в справи Білорусі... Найефективніший шлях – втопити його в проблемах Росії, а їх чимало! Тим більше, найближчим часом у них вибори, день голосування в регіонах Росії.



Берлін: Цим і займаємося... А як ваші справи в Білорусі?



Варшава: Якщо чесно, не дуже. Президент Лукашенко виявився міцним горішком. Вони професіонали і організовані. Зрозуміло, їх підтримує Росія. Чиновники і військові вірні президенту. Решта при зустрічі, не телефоном.



Берлін: Так-так, розумію, тоді до зустрічі, бувай.



Варшава: Бувай.

Лукашенко стверджував, що має докази у справі Навального

Раніше Олександр Лукашенко переконував, що спецслужби його країни начебто "впіймали" розмову керівників Польщі та Німеччини щодо отруєння Навального. Згідно з даними, якими володіє глава Білорусі, заява Меркель щодо отруєння опозиціонера, є сфальсифікованою.



У Німеччині на слова Лукашенка відразу відреагували і назвали їх неправдивими.

Отруєння Олексія Навального: що треба знати

Під час польоту з Томська до Москви 20 серпня Олексію Навальному стало погано. Літак екстрено посадили в Омську. Політика госпіталізували в реанімацію, він впав у кому.

Спочатку російські медики говорили, що знайшли в організмі Навального небезпечний хімічний компонент. Однак потім змінили свою думку, сказавши, що в крові отрути не знайдено.

Омські лікарі діагностували у Навального порушення обміну речовин.

Після довгих переговорів опозиціонера таки вдалось вивезти на лікування до Берліна.

У Німеччині Навальний перебуває як гість Ангели Меркель. Так російський опозиційний політик отримав охорону та захист з боку німецької влади.

Німецькі фахівці повідомили, що Навального отруїли. В його організмі виявили сліди отрути "Новачок".

цю їх розмову можна дати (наводимо запис нібито розмови преставників Німеччини та Польщі щодо Навального)

Варшава: Алло, добрий день, Нік. Як ваші справи?



Берлін: Начебто, все за планом ... Матеріали по Навальному готові. Будуть переправлені в адміністрацію Канцлера. Очікуємо її заяви



Варшава: Отруєння підтверджується точно?



Берлін: Послухай, Майк, у цьому випадку це не так важливо ... Йде війна ... А під час війни усі методи хороші.



Варшава: Згоден, треба відбити охоту Путіну сунути ніс в справи Білорусі ... Найефективніший шлях - втопити його в проблемах Росії, а їх чимало! Тим більше найближчим часом у них вибори, день голосування в регіонах Росії



Берлін: Цим і займаємося ... А як ваші справи в Білорусі?



Варшава: Якщо чесно, не дуже. Президент Лукашенко виявився міцним горішком. Вони професіонали і організовані. Зрозуміло, їх підтримує Росія. Чиновники і військові вірні президенту. Решта при зустрічі, не по телефону.



Берлін: Так-так, розумію, тоді до зустрічі, па па.



Варшава: Па па