Білоруські хакери атакували сайти армій України та Польщі

Хакери з Білорусі атакували сайти польської та української армії. Такою інформацією поділилися у групі з пошуку загроз компанії Googe.

Мовиться про широкомасштабні фішингові атаки проти сайтів польської армії, а також українських посадовців. Про це пишуть американські ЗМІ.

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Подробиці від Google

Втім, ці атаки не були спрямовані на поштові скриньки Google, тож там не можуть відповісти, наскільки успішними вони могли бути. Також у перші дні війни білоруські хакери Ghostwriter використали фішинг, щоб отримати облікові дані українських державних посадовців та польських військових.

Інша хакерська група – Fancy Bear, яку пов'язують з російською ГРУ, запустила фішингові кампанії проти користувачів медіапорталу Ukr.net. Як пояснили у Google, фішингові листи надходили "з великої кількості зламаних акаунтів й містили посилання на домени, контрольовані зловмисниками".

Фактично у Google поділилися додатковими доказами щодо ролі Білорусі у повномасштабному вторгненні Росії в Україну.