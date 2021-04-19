Білоруські правоохоронці вербували українців для диверсій проти України, – ЗМІ

Управління Служби безпеки України в Рівненській області вийшло на білоруських правоохоронців, які вербували українців. Їх під тиском змушували збирати інформацію, яка є держтаємницею України.

Групу правоохоронців викрили у межах розслідування справи, яку відкрили ще в жовтні 2019 року щодо співробітника Держприкордонкомітету Білорусі.

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Що відомо про вербування українців

Слідство припускає, що він "перешкоджав діяльності ЗСУ". Чоловік сам звернувся до СБУ і заявив, що його завербували. Він мав збирати дані про діяльність, озброєння і техніку прикордонників, а також особливості охорони українського кордону на Волині та Рівненщині.

Наразі слідство встановлює особи ще кількох білоруських правоохоронців, які збирають інформацію, яка є держтаємницею в Україні, і залучають до співпраці українців, здійснюючи на них психологічний і фізичний тиск.

Рішення суду про продовження досудового розслідування до 8 квітня 2022 року свідчить про те, що кількох українців вже допитали у цій справі.

Від початку 2016 року відомо про понад 10 випадків вербування українців білоруськими спецслужбами, а також ще кілька – спецслужбами Росії та Польщі. У СБУ зазначили, що таке трапляється "майже систематично", однак про ці факти офіційно не повідомляють.