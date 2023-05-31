Заманюють борщем: білоруські прикордонники хотіли переманити українських оборонців

Білоруси спробували переманити на свій бік українців банальною рекламою свого борщу. Мовляв, що український, що білоруський борщ – схожі – "борщі-сусіди". Таку "соціальну рекламу" включили просто на кордоні.

Біля прикордонного пункту з Україною на річці Желонь жіночий голос українською звернувся до наших прикордонників словом "товариші".

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Голос повідомляє, що борщ – "унікальне блюдо східнослов'янської кухні" і що "нічого подібного немає в європейських кухнях".

При цьому наголошується, що між білоруським та українським борщем є невеликі відмінності: до українського борщу заведено додавати квасолю, а до білоруського – більше картоплі.

"І коли вам більше не буде з чого готувати ваш борщ, переходьте на наш бік – спробуйте наш білоруський борщ. Не пошкодуєте", – жалюгідно каже жіночий голос в аудіо.

Білоруси заманювали українців борщем: відео

"Їжте, не вдавіться": відповідь наших прикордонників

Українські прикордонники не забарилися з відповіддю і різко поставили на місце "знавців" східнослов'янської кухні.

"Ваш борщ дуже відрізняється від нашого. Бо нині білоруський борщ радше схожий на РОСІЙСЬКІ ЩІ, навіть якщо ви додаєте туди більше картоплі. Він зовсім не той самий, як це було до моменту, коли для його приготування ви використали ніж, яким встромили у спину українців", – йдеться у відповіді ДПСУ.

Ми не раби, щоб куштувати ваш білоруський борщ. Натомість радимо вам змінити "інгредієнти" і стати вільним народом, а не насильно ув'язненими. А до того – їжте самі, не вдавіться.

Нещодавно самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко звільнив з посади головного прикордонника Анатолія Лаппо після інциденту з жартівливим роликом про те, чи можливий штурм з території Білорусі, де білоруські військові ніяк не могли завести авто біля держкордону.