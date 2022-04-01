Білоруські війська можуть примусити до наступу, – військовий аналітик

Режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка зараз перебуває під шаленим тиском ззовні. Москва продовжує намагатися втягнути білорусів у російсько-українську війну.

Про це в ефірі 24 каналу повідомив військовий аналітик Сергій Грабський. Він нагадав, що Росія вже втягнула Білорусь у війну, використовуючи її територію.

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Гарматне м'ясо

Втім, за словами аналітика, Москву цікавлять не тільки простори Білорусі, як база для відновлення або зосередження своїх ресурсів. А й білоруські військовослужбовці, щоб кинути їх у бій, як гарматне м'ясо.

Як наголосив Грабський, білоруси це усвідомлюють і намагаються протистояти. Мовиться про те, що деякі командири, офіцери й контрактники відмовляються та розривають договори.

Водночас є інформація, що на їхні посади призначають офіцерів російської армії. Тому припускають такий формат, що білоруські війська можуть примусити до наступу,

– зазначив аналітик.

Він також додав, що досі невідомо коли це станеться і чи трапиться взагалі. Втім зауважив, що Україна готова їх зустрічати.

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