Білоруські війська можуть почати вторгнення в Україну вже 11 березня о 21:00

Росія спеціально обстріляла білоруське село, щоб втягнути у війну ще одну країну. Центр стратегічних комунікацій вважає, що війська Білорусі можуть розпочати наступ вже о 21:00 у п’ятницю, 11 березня.

Про дату, коли Білорусь може атакувати Україну, стало відомо Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки після першого раунду переговорів Путіна і Лукашенка у Москві.

До теми Не виключено, що значна частина білорусів перейде на наш бік, – Арестович

"Не виключено, що вони могли віддати такі розпорядження: Путін – здійснити провокацію, обстріл російськими літаками в районі ДКУ з боку України білоруської території, а Лукашенко – готувати вторгнення білоруської армії в Україну", – йдеться у повідомленні Центру.

За попередніми даними Центру, білоруські війська можуть бути залучені до вторгнення вже 11 березня о 21.00.

Що відомо про провокації на території Білорусі

Сьогодні, 11 березня, російські літаки вилетіли з Дубровиці (Білорусь), зайшли на територію України та розвернулись над населеними пунктами Городичі та Тумені. А далі – завдали вогневого ураження по білоруському селу Копані.

Росіяни також обстрілювали пункти Бухличі та Верхній Теребежів, які розташовані на території Білорусі.

Важливо – дивіться звернення Арестовича до білорусів:



Текст Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки:

Коли Лукашенко може атакувати Україну? Як стало відомо Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, після першого раунду переговорів у Москві Путін і Лукашенко зробили по одному дзвінку.

Не виключено, що вони могли віддати такі розпорядження: Путін — здійснити провокацію, обстріл російськими літаками в районі ДКУ з боку України білоруської території; Лукашенко — готувати вторгнення ЗС РБ в Україну.

За попередніми даними, білоруські війська можуть бути залучені до вторгнення вже 11 березня о 21.00.