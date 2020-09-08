Українські прикордонники не знають, чи насильно змусили білоруських опозиціонерів Антона Родненкова та Івана Кравцова покинути Білорусь. При проходженні кордону їх ніхто не супроводжував.

А Марія Колеснікова на територію України у жоден з пунктів пропуску не прибувала, заявив прессекретар Держприкордонслужби Андрій Демченко у коментарі "РБК-Україна".

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Ті двоє громадян Білорусі (Антон Родненков, Іван Кравцов – 24 канал), які є членами Координаційної ради білоруської опозиції, пройшли всі стадії контролю та пішли на територію України,

– зазначив Демченко.

За його словами, при проходженні українського пункту пропуску на державному кордоні Родненкова і Кравцова ніхто не супроводжував.

Прессекретар ДПСУ також додав: про те, що відбувалося під час проходження білоруського кордону українським прикордонникам не відомо.

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