У білоруській армії провели анонімне опитування щодо готовності вступити у війну

9 березня 2022 , 20:43
Читать новость на русском

Джерело:

Генеральний штаб ЗСУ

Серед солдатів білоруської армії провели анонімне опитування щодо готовності воювати проти України – більшість відмовились.

У Генштабі повідомили, що їм відомо про проведення опитування Збройними силами Республіки Білорусь опитування вчора, 8 березня. 

Увага Білоруси з нами: створили окремий батальйон та закликали своїх громадян приєднуватись

Результати демонструють, що переважна більшість особового складу не готова до участі у війні проти України,
– повідомили у Генштабі. 

Раніше повідомляли, що біля кордону Білорусі та України стоїть група білоруських десантників. Їм дали наказ перетнути кордон і атакувати, проте вони цьому противляться. У ЗСУ пояснили це психологічним станом бійців. 

Білоруська опозиція працює, щоб білоруси не йшли воювати, – Латушко


Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!

До теми Ні*уя ви не захистили, – Міхалок жорстко звернувся до білоруських військових

Автор: Анастасія Лукашевська