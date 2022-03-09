У білоруській армії провели анонімне опитування щодо готовності вступити у війну

Серед солдатів білоруської армії провели анонімне опитування щодо готовності воювати проти України – більшість відмовились.

У Генштабі повідомили, що їм відомо про проведення опитування Збройними силами Республіки Білорусь опитування вчора, 8 березня.

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Результати демонструють, що переважна більшість особового складу не готова до участі у війні проти України,

– повідомили у Генштабі.

Раніше повідомляли, що біля кордону Білорусі та України стоїть група білоруських десантників. Їм дали наказ перетнути кордон і атакувати, проте вони цьому противляться. У ЗСУ пояснили це психологічним станом бійців.

Білоруська опозиція працює, щоб білоруси не йшли воювати, – Латушко



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