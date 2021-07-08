Будили двічі за ніч і повністю роздягали, – білоруський журналіст про жахливе перебування в СІЗО

Журналіст з Білорусі Олександр Бураков, який співпрацює з Deutsche Welle, був затриманий силовиками. Він провів у СІЗО 20 діб. Умови перебування та ставлення до нього було жахливим.

Бураков: Ні подушки, ні матрацу

Він назвав місце, у якому перебував, "воєнною тюрмою". Річ у тім, що це так званий арештний дім при Міністерству внутрішніх справ.

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"Там не воєнна охорона, там звичайні міські міліціонери. Там немає ні білизни, ні подушки, ні наволочки, ні ковдри, ні матрацу. Ти просто спиш на дерев'яних нарах", – сказав журналіст.

Окрім поганих умов, до затриманих ставились, м'яко кажучи, не люб'язно. "Тебе будять 2 – 3 рази за ніч. Тричі на день – "шмон", – зазначив Бураков.

Що таке "шмон"

Журналіст розповів, що так називають процес, коли в'язням вивертають руки, ставлять до стіни та обшукують. При цьому ноги розставлені набагато ширше ширини плечей, а охоронець їх розширяє, стукаючи своєю ногою.

Нас роздягали, включаючи шкарпетки і труси. Ти стоїш повністю голий. Так перевіряють речі, хоча всім зрозуміло, що там нічого немає,

– наголосив Бураков.

"В мене за 20 діб було 63 таких "шмони". Що вони шукали – незрозуміло, але це просто знущання", – підсумував журналіст.

Затримання Буракова

У Білорусі активно тиснуть на ЗМІ, влаштовуючи обшуки у редакціях та затримання журналістів. Зокрема, вже заблокували сайт, обшукали редакціюта незалежної газети

Журналіст насправді не вчинив нічого незаконного. Він прийшов на суд над опозиціонером Павлом Северинцем, щоб зробити репортаж. У будівлю суду йому та іншим журналістам та активістах зайти не дозволили.

Вигнали усіх на ґанок. Потім сказали, що стояння у ґанку буде вважатися масовим незаконним заходом. Люди розійшлись після першого зауваження поліції,

– зауважив Бураков.

Однак цього силовикам було мало, вони наздогнали Буракова, ще одного журналіста і 2 активістів, які йшли до машини. "На нас склали протокол, що ми були учасниками незаконного масового заходу", – додав журналіст.

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